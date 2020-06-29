Цыганык назвал неожиданные причины кризиса Карпат – львовяне заявили о несостоятельности доиграть сезон

Ведущий программы "Профутбол" Игорь Цыганык назвал свою точку зрения событий в львовском клубе, которая отличается от официального заявления "львов".

"То, что сейчас происходит в Карпатах, к этому шло очень давно. Команда катилась, катилась и докатилась до дна. Информация о том, что Карпаты не будут доигрывать сезон сейчас похожа на шантаж. Сейчас они рассказывают, что не поедут в Мариуполь, ибо у них нет денег. Если они рассчитывали на что-то в этом сезоне, подписывали контракты с футболистами на 200 тысяч долларов, то можно было бы спокойно доиграть. Ситуация возникла не сегодня. Сегодняшние события для меня не новость. Им нет смысла доигрывать сезон, потому что они понимают, что они вылетят, но должна быть солидарность, ведь вы начали сезон, то должны понимать как доиграть, чтобы не было беспорядка.

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Сейчас ситуация выглядит так, что Карпаты пытаются оказать давление на Игоря Валерьевича Коломойского. Мол "давайте, дайте нам немного денег". На 99% Карпаты не поедут на матч с Мариуполем. Не поедут и получат неявки, потом вторая неявка и их снимут с чемпионата.

Относительно лицензии. Долги львовян возникли не сейчас, а за последние 5 лет. Они как-то же проходили лицензирование раньше. Если они доигрывают сезон, то смогут получить лицензию на участие в Первой лиге, но если не доигрывают, то к ним будут относиться более придирчиво. И Карпаты могут не получить лицензию, и может быть процедура банкротства, но это будет нести за собой большие последствия. Должно быть какое-то уважение к соперникам, уважение к болельщикам и просто к людям", – рассказал Цыганык для FootballHub

Напомним, Карпаты объявили, что не имеют финансовой возможности доиграть нынешний сезон УПЛ и не зможуться поехать на ближайший поединок в Мариуполь.

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