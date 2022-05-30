Ордец оказался одним из бесхребетных украинцев, которые так и не смогли отказаться от российских денег. Более того, защитник московского Динамо цинично пытался отбелить свое имя, но провалился в последний момент.

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Иван после полномасштабного вторжения перестал попадать в заявку Динамо на матчи "по личным причинам". Даже главный тренер Динамо заявил, что Ордец больше не с командой. Но это оказалось не совсем так. Футболист засветился на громкой вечеринке, где его одноклубники праздновали завершение сезона. На фотографиях видно, что Ивану приятно и весело в компании россиян.

Заметим, что за три месяца войны Ордец никоим образом не высказал свою позицию. В его соцсетях за это время появилось только два поста. Оба еще в конце февраля. Первый – о том, что Иван якобы "всем сердцем с Украиной". Второй – об ужасах в его родной Волновахе. При этом ни слова об оккупантах и ​​о России как виновниках кровопролития.

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