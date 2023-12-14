"Мы проиграли в такой игре, в которой хотели победить, но это футбол – есть удачные матчи, есть плохие. К сожалению, в этом мы сделали много ошибок. Не знаю, с чем это связано, но все ребята бились до последнего. И в Порту забить три мяча... Кто бы сказал, что в Порту забиваешь три гола и проигрываешь матч? Тем не менее так случилось. Команда немного расстроена, но мы отдали все силы, что у нас были.

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Пушич после матча в раздевалке поддержал нас. Сказал, что хотелось бы, конечно, продолжить путь в Лиге чемпионов, но это позади. Мы вышли в Лигу Европы, поэтому настраиваемся на этот турнир.

Что говорить, если вратарь пропускает пять мячей... Трудно что-то говорить. Тем более когда проигрываешь с таким счетом. Я считаю, что в этих голах надо разбираться, анализировать и двигаться вперед. Не следует зацикливаться на этом. Эта игра сделает нас только сильнее. Будем в дальнейшем выкладываться, чтобы улучшить результат, на котором мы сейчас остановились.

Давление трибун? Где бы мы ни играли в Лиге чемпионов, всегда были заполнены трибуны, которые поддерживают свою команду. Мы привыкли играть на выезде, при чужих болельщиках. Конечно, было очень громко, трудно подсказывать, но это нормальная ситуация.

Считаю, у меня получилась неплохая дебютная кампания. Конечно, мог лучше, но случилось так, как случилось. Все матчи запомнились. Особенно с Барселоной, когда мы победили и сыграли на ноль. Это было очень приятно, такое запоминается", – сказал Ризнык в комментарии пресс-службе "горняков".

Напомним, в решающий игре за выход в плей-офф Лиги чемпионов Шахтер уступил Порту со счетом 3:5, а голкипер "горняков" по версии статистического портала WhoScored стал худшим игроком матча.

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