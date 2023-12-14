"Ми програли в такій грі, у якій хотіли перемогти, але це футбол – є вдалі матчі, є погані. На жаль, у цьому ми зробили багато помилок. Не знаю, з чим це пов'язано, але всі хлопці билися до останнього. І в Порту забити три м'ячі... Хто б сказав, що в Порту забиваєш три голи і програєш матч? Проте так сталося. Команда трохи засмучена, але ми віддали всі сили, що мали.

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Пушіч після матчу в роздягальні підтримав нас. Сказав, що хотілося б, звісно, продовжити шлях у Лізі чемпіонів, але це позаду. Ми вийшли в Лігу Європи, тому налаштовуємося на цей турнір.

Що казати, якщо воротар пропускає п'ять м'ячів... Важко щось говорити. Тим паче коли програєш з таким рахунком. Я вважаю, що в цих голах треба розбиратися, аналізувати й рухатися вперед. Не слід зациклюватися на цьому. Ця гра зробить нас тільки сильнішими. Будемо в подальшому викладатися, щоб покращити результат, на якому ми зараз зупинилися.

Тиск трибун? Де б ми не грали в Лізі чемпіонів, завжди були заповнені трибуни, які підтримують свою команду. Ми звикли грати на виїзді, за чужих уболівальників. Звісно, було дуже гучно, важко підказувати, але це нормальна ситуація.

Вважаю, в мене вийшла непогана дебютна кампанія. Звісно, міг краще, але сталося так, як сталося. Усі матчі запам'яталися. Особливо з Барселоною, коли ми перемогли й зіграли на нуль. Це було дуже приємно, таке запам'ятовується", – сказав Різник у коментарі прес-службі "гірників".

Нагадаємо, у вирішальній грі за вихід у плей-офф Ліги чемпіонів Шахтар поступився Порту з рахунком 3:5, а голкіпер "гірників" за версією статистичного порталу WhoScored став найгіршим гравцем матчу.

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