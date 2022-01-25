"Мы соберемся в марте в Киеве. Пройдем сбор. 22 марта команда пройдет тестирование на COVID-19 и вылетим на игру в Глазго. Сборы за границей? К сожалению, ситуация с пандемией вносит свои коррективы не только в нашу жизнь, но и в наши планы, планы футбола и национальной сборной. Не хотим рисковать, чтобы там не попасть в какую-то непонятную ситуацию, связанную с карантином или другими моментами.

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План работы перед сбором команды? Будем смотреть матчи, будем изучать состояние ребят. С 9 по 20 февраля я планирую побывать на сборах наших команд в Турции. Там будет более подробная работа, посмотрим, в каком состоянии ребята-кандидаты в национальную сборную. Сколько игроков улетит в Шотландию на матч плей-офф? Мы совершили визы для 36 футболистов. По окончательному составу и количеству футболистов я определюсь уже ближе к дате сборов. Пока я буду думать, буду смотреть, решать", – рассказал Петраков в интервью meta-ratings.

Напомним, поединок против Шотландии в рамках плей-офф отбора в ЧМ-2022 команда Александра Петракова проведет 24 марта.

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