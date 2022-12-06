Полузащитник Барселоны Гави вошел в историю чемпионатов мира и сборной Испании благодаря матчу 1/8 финала ЧМ-2022 против Марокко.

Тренерский штаб "Фурии Рохи" во главе с Луисом Энрике выпустил юного хавбека с первых минут встречи. Это сделало его самым молодым игроком в истории сборной, игравшим в плей-офф со старта.

Марокко – Испания: онлайн-трансляция 1/8 финала ЧМ-2022 – Луис Энрике удивляет

Более того, в возрасте 18 лет 123 дней Гави стал вторым самым молодым игроком в плей-офф ЧМ. Рекорд принадлежит легендарному Пеле, вышедшему в основе на финал 1958 года против Швеции в возрасте 17 лет и 249 дней.

До сегодняшнего дня в активе таланта было 16 поединков в футболке испанцев. Дебют прошел в июне 2021-го.