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ЧМ-2018: второй раз в истории чемпионатов мира в двух матчах плей-офф одного дня были серии пенальти

00:33 25 Читати українською
ЧМ-2018: второй раз в истории чемпионатов мира в двух матчах плей-офф одного дня были серии пенальти

Матчи Испания – Россия и Хорватия – Дания войдут в историю чемпионатов мира.

1 июля состоялись два матча 1/8 финала чемпионата мира-2018: Испания – Россия и Хорватия – Дания. В обеих встречах победитель определялся с помощью серии пенальти.

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Это всего второй в истории чемпионатов мира случай, когда за один игровой день турнира сразу в двух матчах победитель определялся в серии пенальти, сообщает портал Opta.

Впервые такое случилось 21 июня 1986 в матчах Бразилия – Франция (1:1, по пенальти – 3:4) и Германия – Мексика (0:0, по пенальти – 4:1).

ЧМ 20181/8 финала

Хорватия - Дания: Воскресенье 01 июля 2018

Хорватия
Матч окончен
1 : 1
( осн. время 1 : 1 )
( пен. 3 : 2 )
Дания
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