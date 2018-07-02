ЧМ-2018: второй раз в истории чемпионатов мира в двух матчах плей-офф одного дня были серии пенальти

Матчи Испания – Россия и Хорватия – Дания войдут в историю чемпионатов мира.

1 июля состоялись два матча 1/8 финала чемпионата мира-2018: Испания – Россия и Хорватия – Дания. В обеих встречах победитель определялся с помощью серии пенальти.

ЧМ-2018: определилась вторая пара четвертьфиналистов

Это всего второй в истории чемпионатов мира случай, когда за один игровой день турнира сразу в двух матчах победитель определялся в серии пенальти, сообщает портал Opta.

Впервые такое случилось 21 июня 1986 в матчах Бразилия – Франция (1:1, по пенальти – 3:4) и Германия – Мексика (0:0, по пенальти – 4:1).