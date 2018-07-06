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ЧМ-2018: Варди пропустил тренировку сборной Англии

12:24 12 Читати українською
ЧМ-2018: Варди пропустил тренировку сборной Англии
Джейми Варди и Йерри Мина / Getty Images

Форвард сборной Англии Джейми Варди не тренировался с командой в четверг.

Главный тренер сборной Англии Саутгейт сообщил, что Джейми Варди пропустил тренировку в четверг.

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Ранее сообщалось, что форварду Лестера сделали инъекцию после растяжения мышц паха, и он может пропустить матч 1/4 финала против Швеции.

"Варди не тренировался, его участие в четвертьфинале под сомнением. Но мы узнаем немного больше в пятницу. Остальные были на поле.

Мы не очень много занимались, у нас идет восстановление, поэтому основные моменты нашей подготовки сейчас на собраниях. Что касается Деле Алли, то с ним все в порядке. У Янга и Уокера тоже нет серьезных проблем", – цитирует Саутгейта Sky Sports.

ЧМ 20181/4 финала

Швеция - Англия: Суббота 07 июля 2018

Швеция
до матча
1
дн
:
3
час
:
56
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Англия
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Теги
ЧМ 2018 Англия Англия Швеция - Англия Джейми Варди Джейми Варди Гарет Саутгейт Гарет Саутгейт
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