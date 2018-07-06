ЧМ-2018: Варди пропустил тренировку сборной Англии

Форвард сборной Англии Джейми Варди не тренировался с командой в четверг.

Главный тренер сборной Англии Саутгейт сообщил, что Джейми Варди пропустил тренировку в четверг.

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Ранее сообщалось, что форварду Лестера сделали инъекцию после растяжения мышц паха, и он может пропустить матч 1/4 финала против Швеции.

"Варди не тренировался, его участие в четвертьфинале под сомнением. Но мы узнаем немного больше в пятницу. Остальные были на поле.

Мы не очень много занимались, у нас идет восстановление, поэтому основные моменты нашей подготовки сейчас на собраниях. Что касается Деле Алли, то с ним все в порядке. У Янга и Уокера тоже нет серьезных проблем", – цитирует Саутгейта Sky Sports.