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ЧС-2018: Варді пропустив тренування збірної Англії

12:24 5 Читать на русском
ЧС-2018: Варді пропустив тренування збірної Англії
Джеймі Варді та Єррі Міна / Getty Images

Форвард збірної Англії Джеймі Варді не тренувався з командою в четвер.

Головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт повідомив, що Джеймі Варді пропустив тренування у четвер.

ЧС-2018: Англія поборола своє головне прокляття, Саутгейт реабілітувався, а за цим спостерігали понад 24 млн англійців

Раніше повідомлялось, що форварду Лестера зробили ін'єкцію після розтягнення м'язів паху, і він може пропустити матч 1/4 фіналу проти Швеції.

"Варді не тренувався, його участь в чвертьфіналі під сумнівом. Але ми дізнаємося трохи більше у п'ятницю. Решта була на полі.

Ми не дуже багато займалися, у нас йде відновлення, тому основні моменти нашої підготовки зараз на зборах. Що стосується Деле Аллі, то з ним все в порядку. У Янга і Уокера теж немає серйозних проблем", – цитує Саутгейта Sky Sports.

ЧС 20181/4 фіналу

Швеція - Англія: Субота 07 липня 2018

Швеція
до матчу
1
дн
:
4
год
:
42
хв
Англія
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
ЧС 2018 Швеція - Англія Джеймі Варді Джеймі Варді Англія Англія Гарет Саутгейт Гарет Саутгейт
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