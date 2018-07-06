ЧС-2018: Варді пропустив тренування збірної Англії

Форвард збірної Англії Джеймі Варді не тренувався з командою в четвер.

Головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт повідомив, що Джеймі Варді пропустив тренування у четвер.

ЧС-2018: Англія поборола своє головне прокляття, Саутгейт реабілітувався, а за цим спостерігали понад 24 млн англійців

Раніше повідомлялось, що форварду Лестера зробили ін'єкцію після розтягнення м'язів паху, і він може пропустити матч 1/4 фіналу проти Швеції.

"Варді не тренувався, його участь в чвертьфіналі під сумнівом. Але ми дізнаємося трохи більше у п'ятницю. Решта була на полі.

Ми не дуже багато займалися, у нас йде відновлення, тому основні моменти нашої підготовки зараз на зборах. Що стосується Деле Аллі, то з ним все в порядку. У Янга і Уокера теж немає серйозних проблем", – цитує Саутгейта Sky Sports.