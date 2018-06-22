ЧМ-2018: Уткин отстранен от комментирования матчей турнира

Первый канал отстранил комментатора Василия Уткина от матчей чемпионата мира-2018 после давления со стороны администрации президента России.

Василий Уткин записал видеообращение, в котором сообщил, что больше не будет комментировать матчи ЧМ-2018. Как сообщает Радио Свобода, Первый канал отстранил комментатора из-за давления со стороны руководства администрации президента России.

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"Обстоятельства сложились таким образом, что я больше не буду комментировать матчи чемпионата мира по футболу на Первом канале. Мы расстаемся с Первым каналом со взаимным уважением и, с моей стороны, с благодарностью. Вы конечно же хотите знать, почему так получилось. Я не хочу об этом говорить. Прошу вас уважать мое право на частную жизнь", – заявил Уткин.