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ЧМ-2018: Уокер оценил работу Саутгейта в сборной Англии

12 июля 22:47 52 Читати українською
ЧМ-2018: Уокер оценил работу Саутгейта в сборной Англии
Гарет Саутгейт / фото: ФИФА

Защитник сборной Англии Кайл Уокер обратился со словами благодарности к наставнику команды Гарету Саутгейту.

"Наш менеджер является образцом настоящего джентльмена. Именно такое определение, как мне кажется, лучше всего характеризует его. У него никогда не возникало проблем с подопечными, Гарет умело находил общий язык с любым из нас.

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Феномен Саутгейта в том, что у него с легкостью выходит внушить тебе уверенность в собственных силах. Конечно же, на поле выступают только 11 футболистов команды, но основой всегда является тренер. Я не могу описать, настолько я благодарен нашему коучу за все", – цитирует Уокера ТАСС.

Напомним, сборная Англии уступила в полуфинале ЧМ-2018 команде Хорватии и сыграет в матче за третье место против бельгийцев.

ЧМ 2018Матч за 3 место

Бельгия - Англия: Суббота 14 июля 2018

Бельгия
до матча
1
дн
:
16
час
:
32
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Англия
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