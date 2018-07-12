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ЧС-2018: Вокер оцінив роботу Саутгейта в збірній Англії

22:46 260 Читать на русском
ЧС-2018: Вокер оцінив роботу Саутгейта в збірній Англії
Гарет Саутгейт / фото: ФІФА

Захисник збірної Англії Кайл Вокер звернувся зі словами вдячності до наставника команди Гарета Саутгейта.

"Наш менеджер є зразком справжнього джентльмена. Саме таке визначення, як мені здається, найкраще характеризує його. У нього ніколи не виникало проблем з підопічними, Гарет вміло знаходив спільну мову з будь-ким із нас.

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Феномен Саутгейта в тому, що у нього з легкістю виходить вселити тобі впевненість у власних силах. Звичайно ж, на полі виступають тільки 11 футболістів команди, але основою завжди є тренер. Я не можу описати, настільки я вдячний нашому коучу за все", – цитує Вокера ТАСС.

Нагадаємо, збірна Англії поступилася у півфіналі ЧС-2018 команді Хорватії та зіграє у матчі за третє місце проти бельгійців.

ЧС 2018Матч за 3 місце

Бельгія - Англія: Субота 14 липня 2018

Бельгія
до матчу
1
дн
:
17
год
:
53
хв
Англія
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Англія Кайл Вокер Кайл Вокер ЧС 2018 Гарет Саутгейт Гарет Саутгейт Бельгія - Англія
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17
год
:
53
хв
Бельгія
17:00
Англія
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