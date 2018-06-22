ЧМ-2018: список лидеров государств, которые посетят церемонию открытия

Администрация президента России сообщила, какие главы государств посетят церемонию открытия чемпионата мира-2018.
Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков сообщил, что церемонию открытия ЧМ-2018 посетят лидеры 15 стран, сообщает РБК.
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На Лужниках будут присутствовать: президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Руанды Поль Кагаме, президент Боливии Эво Моралес, премьер-министр Ливана Саад Харири, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, президент Молдовы Игорь Додон, президент Панамы Хуан Карлос Варела, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Узбекистана Шавкат Мирзйоев и новоизбранный президент Парагвая Марио Абдо Бенитес.
Также будут присутствовать наследный принц Саудовской Аравии Мохамед бин Салман и председатель Президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ен Нам.