ЧС-2018: список лідерів держав, що відвідають церемонію відкриття

Адміністрація президента Росії повідомила, які голови держав відвідають церемонію відкриття чемпіонату світу-2018.
Прес-секретар президента Російської Федерації Дмитро Пєсков повідомив, що церемонію відкриття ЧС-2018 відвідають лідери 15 країн, повідомляє РБК.
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На Лужніках будуть присутні: президент Азербайджану Ільхам Алієв, президент Руанди Поль Кагаме, президент Болівії Ево Моралес, прем’єр-міністр Лівану Саад Харірі, прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв, президент Білорусі Олександр Лукашенко, президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков, президент Молдови Ігор Додон, президент Панами Хуан Карлос Варела, президент Таджикистану Емомалі Рахмон, президент Узбекистану Шавкат Мірзйоєв та новообраний президент Парагваю Маріо Абдо Бенітес.
Також будуть присутні наслідний принц Саудівської Аравії Мохамед бін Салман та голова Президіуму Верховних народних зборів КНДР Кім Йон Нам.