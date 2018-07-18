ЧМ-2018: Сборная Хорватии пожертвует 23 млн евро призовых детям

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич написал открытое письмо, в котором отметил, что все призовые, полученные на ЧМ-2018 (23 млн евро), сборная отдаст в благотворительный фонд для хорватских детей.

"Сейчас Хорватия находится в тяжелой ситуации. Хорватия – самая бедная страна в Евросоюзе, которой управляют люди, имеющие отношение к организованной преступности. Миллионы людей уехали из Хорватии в последние 20 лет. Наши пенсионеры не могут обеспечить свои базовые потребности, молодежь не может позволить себе образование, медицина разрушается, а коррумпированная юридическая система защищает большие капиталы.

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Я прошу политиков и представителей власти, которые довели людей до отчаяния и нищеты, держаться подальше от сборной Хорватии. Вам не рады в нашей раздевалке, мы не хотим с вами фотографироваться и вести дела. Это вы сделали хорватов бедным народом Европы. У нас есть дети, которые никогда не видели моря, но в Хорватии более тысячи километров морского побережья. Есть дети, которые ложатся спать голодными, потому что их родители безработные.

Мы не рады людям, которые сделали это с нашей страной. Уважайте наше решение, не надевайте наши футболки и не используйте наш успех для своей рекламы.

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Вся команда пожертвует свои призовые с ЧМ-2018 хорватским детям. Фонд профинансирует детям отдых на море. Это самое малое, что мы можем сделать", – говорится в письме.

В сети сообщают, что это фейк. Письмо написано не Златко Даличем, а журналистами.

Напомним, хорваты под руководством Далича завоевали серебряные награды ЧМ-2018. В финале сборная Хорватии уступила Франции со счетом 2:4.