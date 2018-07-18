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Далич: Возглавлять сборную Хорватии важнее, чем Барселону или Бразилию

09:27 45 Читати українською
Далич: Возглавлять сборную Хорватии важнее, чем Барселону или Бразилию
Златко Далич / Фото: ФИФА

Наставник сборной Хорватии Златко Далич заверил, что пост главного тренера сборной Хорватии важнее, чем тренерская работа в Барселоне.

"Я могу возглавить сборную Бразилии или Барселону, однако работа на тренерском мостике сборной Хорватии навсегда останется для меня самым важным.

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Я до сих пор расстроен, что мы не смогли победить на мундиале. Однако если бы перед чемпионатом мира нам предложили сыграть в финале турнира, мы бы без раздумий согласились", – цитирует Далича Goal.

Напомним, хорваты под руководством Далича завоевали серебряные нагодороды ЧМ-2018. В финале сборная Хорватии уступила Франции со счетом 2:4.

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ЧМ 2018Финал

Франция - Хорватия: Воскресенье 15 июля 2018

Франция
Матч окончен
4 : 2
Хорватия
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Теги
Франция - Хорватия Хорватия Хорватия Бразилия Бразилия ЧМ 2018 Златко Далич Златко Далич Барселона Барселона
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