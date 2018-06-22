Топ-20 фото болельщиц и фанатов 5-го дня ЧМ-2018: сине-желтые красавицы и английские бруталы

На чемпионате мира 2018 года сыграли уже пятый день. "Футбол 24" собрал топ-20 фотографий болельщиков, которые изрядно поразили своей креативностью и красотой на трибунах.

Пятый игровой день чемпионата мира-2018 запомнился победами Швеции, Бельгии и Англии.

Сборная Швеции минимально одолела Южную Корею. Бельгия в первом тайме не смогла поразить ворота Панамы, однако в итоге одержала победу со счетом 3:0 благодаря дублю Лукаку и голу Мертенса – видео голов и обзор матча. К слову, Панама проиграла свой дебютный матч на Мундиале и повторила антидостижение сборной Украины на ЧМ-2006.

Англия уже в компенсированное время дожала Тунис – дубль в активе Харри Кейна. Именно команда Саутгейта и Бельгия возглавили группу G.

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Особенно повезло шведским и панамским футболистам, которых приехали поддержать тысячи соотечественников. К счастью, среди этих сине-желтого и красно-синего морей не потерялись настоящие красавицы, которые успели попасть в объектив фотокамер.

А вот англичане как всегда очень колоритные. Их брутальные фан-мены не растерялись даже в России. Голые животы, алкоголь в крови и громкие песни – идеальный рецепт для создания чисто британской атмосферы на стадионах ЧМ-2018.

Фото: Чемпионат, Getty Images