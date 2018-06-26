ЧМ-2018: картонную фигуру мексиканского болельщика продадут на благотворительном аукционе

Российская телеведущая Виктория Лопырева и посол Мексики в России Норма Пенсадо Морено выступили с инициативой продать фигуру мексиканского болельщика на аукционе, а деньги будут направлены на развитие детского футбола.

"Возвращаясь к истории с Хавьером, которого привезли мексиканские друзья в виде картонной фигуры – нам всем очень понравилось. Изображение Хавьера стало символом дружбы и настоящим арт-объектом. Как посол чемпионата мира по футболу хочу предложить авторам этой истории сделать благотворительный аукцион по продаже картонной фигуры, а полученные средства направить на развитие детского футбола.

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Давайте вместе поддержим футбольную школу игрока нашей сборной Магомеда Оздоева, где из простых мальчишек растят чемпионов. Если госпожа посол, Норма Пенсадо, поддержит мою инициативу, вполне возможно, что один из ребят этой школы через восемь лет приедет к вам в Мексику на чемпионат мира воспитанников в качестве игрока российской сборной", – цитирует Лопыреву Чемпионат.