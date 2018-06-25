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ЧС-2018: картонну фігуру мексиканського вболівальника продадуть на благодійному аукціоні

18:27 385 Читать на русском
ЧС-2018: картонну фігуру мексиканського вболівальника продадуть на благодійному аукціоні
Картонний вболівальник Мексики / соцмережі

Російська телеведуча Вікторія Лопирьова та посол Мексики в Росії Норма Пенсадо Морено виступили з ініціативою продати фігуру мексиканського вболівальника на аукціоні, а гроші будуть спрямовані на розвиток дитячого футболу.

"Повертаючись до історії з Хав'єром, якого привезли мексиканські друзі у вигляді картонної фігури – нам всім дуже сподобалося. Зображення Хав'єра стало символом дружби і справжнім арт-об'єктом. Як посол чемпіонату світу з футболу хочу запропонувати авторам цієї історії зробити благодійний аукціон з продажу картонній фігури, а отримані кошти спрямувати на розвиток дитячого футболу.

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Давайте разом підтримаємо футбольну школу гравця нашої збірної Магомеда Оздоєва, де з простих хлопчаків ростять чемпіонів. Якщо пані посол, Норма Пенсадо, підтримає мою ініціативу, цілком можливо, що один з хлопців цієї школи через вісім років приїде до вас в Мексику на чемпіонат світу вихованців в якості гравця російської збірної", – цитує Лопирьову Чемпіонат.

Теги
ЧС 2018 Мексика Мексика футбольні фанати Вікторія Лопирьова
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