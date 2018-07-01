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Бельгия – Япония: Янузай пропустил тренировку

18:38 8 Читати українською
Бельгия – Япония: Янузай пропустил тренировку
Аднан Янузай / Getty Images

Сборная Бельгии провела тренировку без хавбека Аднана Янузая.

Сборная Бельгии провела тренировку в рамках подготовки к матчу 1/8 финала ЧМ-2018 против Японии, который состоится 2 июля.

Янузай: Хотел показать болельщикам, что меня зря критиковали

Как сообщает ТАСС, с общей группой не занимался хавбек Аднан Янузай, который стал главным героем матча группового этапа с Англией (1:0).

Начало поединка Бельгия – Япония в 21:00 по киевскому времени.

ЧМ 20181/8 финала

Бельгия - Япония: Понедельник 02 июля 2018

Бельгия
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