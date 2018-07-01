Бельгія – Японія: Янузай пропустив тренування

Збірна Бельгії провела тренування без хавбека Аднана Янузая.

Збірна Бельгії провела тренування в рамках підготовки до матчу 1/8 фіналу ЧС-2018 проти Японії, який відбудеться 2 липня.

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Як повідомляє ТАСС, з загальною групою не займався хавбек Аднан Янузай, який став головним героєм матчу групового етапу з Англією (1:0).

Початок поєдинку Бельгія – Японія о 21:00 за київським часом.