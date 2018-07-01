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Бельгія – Японія: Янузай пропустив тренування

18:38 43 Читать на русском
Бельгія – Японія: Янузай пропустив тренування
Аднан Янузай / Getty Images

Збірна Бельгії провела тренування без хавбека Аднана Янузая.

Збірна Бельгії провела тренування в рамках підготовки до матчу 1/8 фіналу ЧС-2018 проти Японії, який відбудеться 2 липня.

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Як повідомляє ТАСС, з загальною групою не займався хавбек Аднан Янузай, який став головним героєм матчу групового етапу з Англією (1:0).

Початок поєдинку Бельгія – Японія о 21:00 за київським часом.

ЧС 20181/8 фіналу

Бельгія - Японія: Понеділок 02 липня 2018

Бельгія
до матчу
1
дн
:
1
год
:
48
хв
Японія
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Теги
ЧС 2018 Бельгія - Японія Аднан Янузай Аднан Янузай Бельгія Бельгія
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