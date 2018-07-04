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ЧМ-2018: фанаты сборной Англии поиздевались над памятником легенде московского Спартака

11:13 261 Читати українською
ЧМ-2018: фанаты сборной Англии поиздевались над памятником легенде московского Спартака
Фанаты сборной Англии

Английские фанаты отрываются в России, как могут.

Перед матчем 1/8 финала ЧМ-2018 против Колумбии возле стадиона Спартак фанаты сборной Англии написали "England" на груди памятника Федору Черенкову – легендарному хавбеку московского Спартака, который является рекордсменом клуба по сыгранным поединками.

ЧМ-2018 Колумбия – Англия: команда Саутгейта драматично выходит в 1/4, или Когда Харри встретил Ерри

ЧМ 20181/8 финала

Колумбия - Англия: Вторник 03 июля 2018

Колумбия
Матч окончен
1 : 1
( осн. время 1 : 1 )
( пен. 3 : 4 )
Англия
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