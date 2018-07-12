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Реал рассматривает 3 кандидатов на замену Роналду

11 июля 16:49 1539 Читати українською
Реал рассматривает 3 кандидатов на замену Роналду
Килиан Мбаппе / Getty Images

После продажи Криштиану Роналду в Ювентус мадридский Реал планирует подписать Неймара, Мбаппе или Азара.

Неймар, Килиан Мбаппе и Эден Азар – кандидаты на замену Криштиану Роналду в Реале, сообщает Sports Illustrated.

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Королевский клуб надеется, что ПСЖ продаст одного из своих лидеров "сливочным". Напомним, Неймар был приобретен у Барселоны прошлым летом за рекордные 222 миллиона евро, Мбаппе арендован на год с правом выкупа за 180 миллионов евро.

Криштиану Роналду официально стал игроком Ювентуса и будет зарабатывать 30 миллионов евро в год.

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