ЧС-2018: Дрогба назвав свого фаворита у гонці на "Золотий м'яч"

Легендарний івуарійський нападник Дідьє Дрогба високо оцінив рівень гри форварда збірної Франції Кіліана Мбаппе.

"Це хлопець, якого я знаю. Я бачив, як він грав останні кілька років і знаю людей, які допомогли йому стати тим гравцем, яким він є зараз.

Я дуже радий за нього. Якщо він продовжить в такому ж дусі, то чому б і ні? Чому б йому не виграти Золотий м'яч?

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Якось я зустрічався з Мбаппе і багатьма впливовими людьми Франції, серед яких був і президент – пан Макрон. Ми обмінювалися думками, і коли Кіліан почав говорити... Я вам скажу, що 19-річний хлопець – зовсім не дитина. Він дуже зрілий і грамотний, коли говорить", – цитує Дрогбу видання Sky Sports.

Нагадаємо, фінал чемпіонату світу-2018 між збірними Франції та Хорватії відбудеться сьогодні, 15 липня, початок о 18:00.

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