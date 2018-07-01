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ЧС-2018: Де Хеа пропустив 6 голів з 7 ударів у площину воріт

18:48 754 Читать на русском
ЧС-2018: Де Хеа пропустив 6 голів з 7 ударів у площину воріт
ЧС-2018: Де Хеа пропустив 6 голів з 7 ударів у площину воріт

Голкіпер національно збірної Іспанії Давід Де Хеа не часто виручає свою команду на чемпіонаті світу-2018.

Голкіпер збірної Іспанії Давід Де Хеа пропустив з пенальті в матчі 1/8 фіналу ЧС-2018 проти Росії.

Іспанія – Росія – відео голів

Таким чином, 27-річний голкіпер пропустив 6 голів на Мундіалі після 7 ударів в площину його воріт.

Нагадаємо, Де Хеа раніше три голи від Кріштіану Роналду в матчі з Португалією, а також два м'ячі в грі з Марокко.

Нагадаємо, "Футбол 24" проводить текстову онлайн-трансляцію матчу Іспанія – Росія.

ЧС 20181/8 фіналу

Іспанія - Росія: Неділя 01 липня 2018

Іспанія

live 105'
1 : 1
Росія
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Теги
ЧС 2018 Давід Де Хеа Давід Де Хеа Іспанія Іспанія Іспанія - Росія
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