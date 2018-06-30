ЧМ-2018: Бельгию и Японию рассудит Маланг Дьеду

Стала известна бригада арбитров, которая будет работать на матче 1/8 финала чемпионата мира между Бельгией и Японией.

Обслуживать встречу доверено сенегальской бригаде во главе с Малангом Дьеду. Помощники рефери – Джибриль Камара, Эль-Хаджи Малик Самба. Четвертый арбитр – Бакари Папа Гассама (Гамбия).

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На нынешнем чемпионате мира Маланг работал на двух матчах Коста-Рика – Сербия и Уругвай – Россия. Арбитр показал игрокам 7 желтых и 1 красную карточку.

Матч Бельгия – Япония состоится 2 июля. Начало в 21:00 по киевскому времени.