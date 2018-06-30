toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола ЧМ 2018
ФРАНЦИЯ - АРГЕНТИНА УРУГВАЙ - ПОРТУГАЛИЯ Новости ЧМ 2018

ЧМ-2018: Бельгию и Японию рассудит Маланг Дьеду

22:33 12 Читати українською
ЧМ-2018: Бельгию и Японию рассудит Маланг Дьеду
Маланг Дьеду / фото : ФИФА

Стала известна бригада арбитров, которая будет работать на матче 1/8 финала чемпионата мира между Бельгией и Японией.

Обслуживать встречу доверено сенегальской бригаде во главе с Малангом Дьеду. Помощники рефери – Джибриль Камара, Эль-Хаджи Малик Самба. Четвертый арбитр – Бакари Папа Гассама (Гамбия).

VAR на ЧМ-2018: как выглядела бы 1/8 финала без видеоасистента – более слабые соперники для Месси и Роналду

На нынешнем чемпионате мира Маланг работал на двух матчах Коста-Рика – Сербия и Уругвай – Россия. Арбитр показал игрокам 7 желтых и 1 красную карточку.

Матч Бельгия – Япония состоится 2 июля. Начало в 21:00 по киевскому времени.

ЧМ 20181/8 финала

Бельгия - Япония: Понедельник 02 июля 2018

Бельгия
до матча
1
дн
:
21
час
:
48
мин
Япония
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
ЧМ 2018 Бельгия Бельгия Япония Япония Маланг Дьеду Маланг Дьеду Бельгия - Япония
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
17
час
:
48
мин
Испания
17:00
Россия
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук