Лондонский Челси второй раз встречается с Порту на севильском Рамон Санчес Писхуан в матче четвертьфинала Лиги чемпионов. Склады и ссылки на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Челси – Порту на "Футбол 24", стартует в 22:00. Смотреть поединок в прямом эфире можно на телеканале "Футбол 2" начиная с 21:40. Кроме этого, прямая трансляция встречи 1/4 финала ЛЧ состоится на платформах MEGOGO и oll.tv (при наличии соответствующей подписки). В первом матче Челси одержал убедительную победу со счетом 2:0.

Челси – Порту: анонс ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов

Составы команд

Челси: Мэнди, Аспиликуэта, Тьягу Силва, Рюдигер, Джеймс, Жоржинью, Канте, Чилвел, Маунт, Хаверц, Пулишич

Порту: Марчесин, Манафа, Мбемба, Пепе, Зайду, Груич, Урибе, Отавио, Серхио Оливейра, Корона, Марега

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