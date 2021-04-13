Лондонський Челсі вдруге зустрічається з Порту на севільському Рамон Санчес Пісхуан у матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів. Склади та посилання на онлайн-трансляцію – у цій новині на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Челсі – Порту на "Футбол 24", стартує о 22:00. Дивитися поєдинок у прямому ефірі можна на телеканалі "Футбол 2" починаючи з 21:40. Крім цього, пряма трансляція зустрічі 1/4 фіналу ЛЧ відбудеться на платформах MEGOGO та oll.tv (за наявності відповідної підписки). У першому матчі Челсі здобув переконливу перемогу з рахунком 2:0.

Челсі – Порту: анонс матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Склади команд

Челсі: Менді, Аспілікуета, Тьягу Сілва, Рюдігер, Джеймс, Жоржінью, Канте, Чілвел, Маунт, Хаверц, Пулішіч

Порту: Марчесін, Манафа, Мбемба, Пепе, Зайду, Груїч, Урібе, Отавіо, Серхіо Олівейра, Корона, Марега

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