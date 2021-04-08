Дуэль сенсаций

Многие назовут эту дуэль наименее интересной в четвертьфинале Лиги чемпионов, но давайте посмотрим на это с другой стороны. Назовем ее битвой сенсаций. Да, вы не ошиблись – именно сенсаций. После жеребьевки первой стадии плей-офф никто не ожидал увидеть ни одну из этих команд в восьмерке сильнейших. Челси на тот момент не мог взять себя в руки под руководством Фрэнка Лэмпарда, тогда как Атлетико был в прекрасной форме. К весне все кардинально изменилось, и коллектив уже Томаса Тухеля заслуженно до сих пор продолжает борьбу в престижнейшем еврокубке.

В отношении Порту вообще лишние любые слова. "Драконы" едва ли не самая слабая команда плей-офф вообще. Похоже, так считали и в Турине, за что поплатились. Ювентусу не помогло даже присутствие Криштиану Роналду. Сержио Консейсау проделывает замечательную работу. Специалист фактически деклассировал неопытного Андреа Пирло – его коллектив полностью переиграл пока еще действующего чемпиона Италии. Теперь у него значительно более опытный оппонент – прошлогодний финалист Лиги чемпионов, между прочим.

Из-за коронавирусных ограничений Порту не смог принять Челси на своем стадионе. Встреча состоялась в испанской Севилье на Рамон Санчес Писхуан. "Драконам" не мог помочь главный герой противостояния с Ювентусом. Сержиу Оливейра к двум голам в ворота Ювентуса добавил еще и желтую карточку, которая означала для него дисквалификацию и пропуск первого матча четвертьфинальной стадии.

Порту интереснее, но пропустил первым

Челси под руководством Томаса Тухеля уже приучил к осторожному малорезультативному футболу. Матч против Вест Бромвича (2:5) не в счет – там все сломало сравнительно раннее удаление Тиагу Силвы. Сегодня же со стартовым свистком Славко Винчича лондонцы попытались забрать мяч под контроль, но хватило их лишь на несколько минут. Дальше Порту решил, что статус хозяев к чему да и обязывает. Пусть даже номинальных.

Как только "драконы" подняли темп, моменты у ворот Менди начали появляться один за другим. Марега и Диаш оставили с носом едва ли не всю оборону Челси, но удар был заблокирован. Урибе добавлял вторым темпом – мяч лег на сетку. Найдя слабое место, Порту начал в него давить регулярно. Быстрые выпады в несколько передач, пока защита "синих" не успевал перестроиться, и сразу же возникала опасность. Классный шанс был у Отавио. Бразилец с левого угла поля закручивал под перекладину и чуть не перехитрил Менди. Эдуард парировал, а сам влетел в сетку. Зайду Сануси метров с 8-ми добивал почти в пустые ворота, но левой ногой послал мяч выше.

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Неписаное правило о "не забиваешь ты – забивают тебе" и тут дало о себе знать. Едва ли не единственная ошибка стоила португальцам пропущенного мяча. Проникающий пас от Жоржиньо на Маунта перехватить никто не смог. Мейсон обработал себе пяткой с разворотом и с правого края штрафной прошил Марчесина. Голкипер пытался парировать ногой, но не достал – 0:1. До конца тайма оставалось еще 15 минут, но темп заметно просел. Порту мог сравнять после ряда угловых, один из которых завершился опасным ударом Пепе.

Челси делает заявку на полуфинал

После перерыва Порту, похоже, вспомнил, что помогало доминировать в первом тайме. Опять появились быстрые атаки, навесы и постоянное давление. Моменты не заставили себя ждать. После очередного углового Пепе с линии вратарской опередил Менди и сбрасывал мяч на Марегу, вот только тот забить не смог. Засуетился мяч, пока не загнал его в сетку Пепе, но уже после свистка. В офсайде оказался Марега. Буквально через несколько секунд защита Челси снова провалилась. Луис Диас мощно стрелял из зоны полукруга – мяч пролетел рядом со штангой.

Лондонцы тоже попытались организовать ответ. Рюдигер метров с 30-35 неожиданно жахнул по воротам. Марчесин не ожидал такого и мяч выпустил из рук. Вернер был первым на подборе, но с левого угла вратарской не стал ничего выдумывать, а покатил мимо вратаря в центр на Хаверца. Кай пытался замкнуть в подкате, но Пепе навязал борьбу и не позволил попасть. В конце концов, арбитры еще и офсайд у Вернера зафиксировали. Вот это и все, что смогли сделать подопечные Томаса Тухеля в небольшой промежуток собственной активности.

Немецкий специалист прекрасно осознавал важность выездной победы да еще и с "сухим" счетом. Тиагу Силва и Н'Голо Канте появились на поле, чтобы успокоить игру. Порту снова пытался нагнетать, все больше обнажая оборонительные редуты. Это очень рискованный ход, за который пришлось поплатиться. Сначала убежал Пулишич, но попал в штангу. В следующей же атаке Чилвел совершил головокружительный забег, подстерег ошибку Короны, вошел в штрафную, обыграл голкипера и забивал уже в пустые ворота.

"Дракон" должно быть очень обидно. Именно они были ярче, острее и опаснее. Больше атаковали, создавали и били по воротам. Однако Челси дал настоящий мастер-класс в реализации моментов. Счет 2:0 позволяет лондонцам уверенно чувствовать себя перед ответным матчем. Без домашнего гола Порту сильно отдалил себя от полуфинала. Нужно будет что-то больше, чем чудо.