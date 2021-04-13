Челси – Порту

13 апреля, 22:00. Севилья, Рамон Санчес Писхуан. Первый матч – 2:0.

Главный арбитр: Клеман Тюрпен (Франция).

Трансляция на MEGOGO и "Футбол 2", текстовая онлайн-трансляция на "Футбол 24".

Команды, которые объединяют персона Жозе Моуринью и ряд португальских футболистов, снова встретятся на севильском Рамон Санчес Писхуан. Именно там и определится полуфиналист Лиги чемпионов, который в 1/2 сыграет с победителем пары Ливерпуль – Реал Мадрид. В первом поединке на прошлой неделе Челси благодаря голам Маунта и Чилвелла одержал комфортную победу 2:0 – идеальный сценарий для выездного матча. Правда, тот результат не должен вводить в заблуждение. Подопечные Консейсау выглядели очень прилично, но, в отличие от лондонцев, свои шансы не реализовали. Поэтому задача подопечных Томаса Тухеля, на первый взгляд, выглядит довольно простой – удержать добытое преимущество в номинально домашнем поединке и выйти в полуфинал ЛЧ впервые с 2014 года.

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А вот "драконам", которые уже приятно удивляли в нынешней ЛЧ, необходимо совершить подвиг. Один пропущенный гол заставит португальцев забивать трижды, а Челси под руководством немца столько не пропускает, за исключением провала с Вест Бромвичем (2:5). Тухель однозначно сделал выводы из разгрома и уже успел заявить, что не собирается играть на удержание счета, ведь Порту – очень опасен. В чем-то номинальные гости даже будут иметь преимущество, ведь в случае вылета их никто не упрекнет – евросезон 2020/21 и так сложился довольно удачно для "драконов".

Команда Сержиу Консейсау в текущем евросезоне не забивала лишь дважды – Манчестер Сити в групповом турнире и Челси в первом четвертьфинале. Неделю назад португальцы оставили хорошее впечатление, эпизодически имея существенное преимущество над лондонцами, которое не смогли конвертировать в голы. Но то, что Порту поборется – очевидно. Ювентус, который смотрит четвертьфинал по телевизору, не даст соврать.

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Португальская команда не может преодолеть четвертьфинальный барьер с сезона 2003/04. Последним, кто вывел "драконов" в полуфинал, стал Жозе Моуринью – тот самый триумфальный сезон, когда Порту сенсационно выиграл Лигу чемпионов, обыграв в финале Монако (3:0). А вот Челси имеет положительный опыт – лондонцы никогда не проигрывали ответный матч после победы в первой игре плей-офф.

К слову, это будет юбилейное, десятое противостояние Порту с Челси. Пока что преимущество на стороне лондонцев – 6 побед против двух у "драконов". Еще один матч не выявил победителя.

Кадровая ситуация

Травмированные: нет – Мбайе, Кошта, Маркано

Под вопросом: Кристенсен, Тьягу Силва – Тони Мартинес

Дисквалифицированные: нет

Ориентировочные составы

Челсі: Менди – Аспиликуэта, Зума, Рюдигер – Джеймс, Жоржиньо, Ковачич, Чилвелл – Маунт, Хаверц, Пулишич.

Порту: Марчесин – Манафа, Пепе, Мбемба, Сануси – Груич, Урибе, Корона, Оливейра – Марега, Тареми.

Прогноз "Футбол 24": 1:1

У Порту нет выхода, ведь "драконам" нужно забивать минимум дважды, чтобы перевести игру хотя бы в экстра-тайм. Поражение в первом поединке заставляет команду Консейсау активно идти вперед и раскрываться. Это только на руку Челси – оборона "пенсионеров" довольно надежная (хотя и не безгрешная), а в атаке лондонцы свой шанс должны найти. Правда, возвращение Оливейры и Тареми после дисквалификации должно добавить мощности атаке Порту. На свой гол португальская команда вполне может рассчитывать, но ожидать чего-то большего не стоит.

Букмекеры тоже не верят в успех "драконов". По мнению экспертов, Челси является фаворитом и второго поединка. Все указывает на то, что проход Ювентуса станет последним подвигом Порту в текущей Лиге чемпионов. Тем более, что в четвертьфиналах ЛЧ "драконы" трижды играли против команд из АПЛ и ни разу не сумели пройти дальше.

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