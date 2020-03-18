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Чеферин опроверг, что УЕФА требует от клубов 300 миллионов евро за перенос Евро-2020

08:26 11 Читати українською
Чеферин опроверг, что УЕФА требует от клубов 300 миллионов евро за перенос Евро-2020
Александер Чеферин / Getty images

Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что союз еще не оценил убытки из-за переноса Евро-2020.

"Наши убытки? Оценку финансовых потерь мы начнем делать в ближайшие дни, это будут сотни миллионов евро.

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В эти дни я видел некоторые фейковые новости о том, что мы поставили условие, чтобы клубы заплатили нам 300 миллионов евро за перенос Евро. Это полная чушь, мы ничего не просили их платить", – приводит слова Чеферина Associated Press.

Напомним, 17 марта УЕФА принял решение о переносе чемпионата Европы из-за пандемии коронавируса. Турнир должен состояться с 11 июня по 11 июля 2021 года.

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Теги
коронавирус Евро-2020 УЕФА Александер Чеферин
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