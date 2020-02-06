Буряк став на захист українських футболістів, які їдуть на заробітки в Росію

Колишній півзахисник і тренер Динамо Леонід Буряк знайшов виправдання для українських гравців, які погоджуються на переїзд в чемпіонат Росії.

"Я вважаю, що футбол не в політиці. Тоді потрібно взагалі зараз заборонити трансфери, причин можна мільйон знайти.

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Молоду людину запрошують в Росію. Так дайте йому тоді тут роботу, нехай тут грає. Але він тут не потрібен, тут немає умов. Це політика, я б не хотів говорити про цю тему. У кожної людини є форс-мажорні обставини, які ніхто ніколи не зрозуміє", – заявив Буряк в інтерв'ю Stargorod Sport.

Нагадаємо, легенда Динамо в радянські часи встиг пограти і за Торпедо Москва з 1985 по 1986 роки.

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