Буяльский: Все игроки Динамо не пожали руку Мораесу

Полузащитник киевского Динамо Виталий Буяльский поделился впечатлениями после матча за Суперкубок Украины против Шахтера (1:0).

"Сегодня мы действовали так, как просил нас тренерский штаб от обороны, рассчитывая на контратаки. В итоге, во втором тайме мы создали больше моментов, чем соперник.

Мячом владел Шахтер, этого никто не отрицает. Ну а мы делали то, что нас просил тренерский штаб – стремились как можно быстрее переходить от обороны к атаке. Считаю, получалось это у нас неплохо. Особенно – во втором тайме.

Шахтер – Динамо: Вербич не пожал руку Мораесу

Мораес? Если человек выходит на поле с капитанской повязкой и целует эмблему Динамо, то не совсем корректно с его стороны переходить в лагерь основного соперника.

Если вы не заметили, то вся наша команда не пожала руку Мораесу", – цитирует Буяльского официальный сайт клуба.

Шахтер – Динамо – 0:1 – видео гола и обзор матча