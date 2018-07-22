toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Суперкубок Украины
СУПЕРКУБОК УКРАИНЫ ШАХТЕР - ДИНАМО КИЕВ ТРАНСФЕРЫ КАРПАТЫ - АЛЕКСАНДРИЯ

Буяльский: Все игроки Динамо не пожали руку Мораесу

08:23 207 Читати українською
Буяльский: Все игроки Динамо не пожали руку Мораесу
Виталий Буяльский / Фото ФК Динамо

Полузащитник киевского Динамо Виталий Буяльский поделился впечатлениями после матча за Суперкубок Украины против Шахтера (1:0).

"Сегодня мы действовали так, как просил нас тренерский штаб от обороны, рассчитывая на контратаки. В итоге, во втором тайме мы создали больше моментов, чем соперник.

Мячом владел Шахтер, этого никто не отрицает. Ну а мы делали то, что нас просил тренерский штаб – стремились как можно быстрее переходить от обороны к атаке. Считаю, получалось это у нас неплохо. Особенно – во втором тайме.

Шахтер – Динамо: Вербич не пожал руку Мораесу

Мораес? Если человек выходит на поле с капитанской повязкой и целует эмблему Динамо, то не совсем корректно с его стороны переходить в лагерь основного соперника.

Если вы не заметили, то вся наша команда не пожала руку Мораесу", – цитирует Буяльского официальный сайт клуба.

Шахтер – Динамо – 0:1 – видео гола и обзор матча

Суперкубок Украины

Шахтер - Динамо Киев: Суббота 21 июля 2018

Шахтер
Матч окончен
0 : 1
Динамо Киев
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Суперкубок Украины Шахтер - Динамо Киев Жуниор Мораес Жуниор Мораес Виталий Буяльский Виталий Буяльский Динамо Киев Динамо Киев
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
4
час
:
44
мин
Заря
14:00
Мариуполь
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук