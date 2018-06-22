Бразилия – Швейцария: Неймар кардинально сменил имидж перед матчем

Лидер сборной Бразилии Неймар решился на смену имиджа перед стартовым для Селесао матчем ЧМ-2018 против Швейцарии.

Перед стартом сборной Бразилии на ЧМ-2018 форвард ПСЖ Неймар сменил имидж. На тренировке бразилец появился с окрашенными в светлый цвет волосами, которые немного напоминают макароны. Пользователи соцсетей не упустили возможности поиронизировать с нового стиля Неймара.

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К слову, это уже не в первый раз Неймар меняет имидж похожим образом. Несколько лет назад нападающий уже красил волосы в белый цвет.

Напомним, сегодня Бразилия стартует на ЧМ-2018 матчем против Швейцарии, который начнется в 21:00. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.