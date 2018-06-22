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Бразилия – Швейцария: Неймар кардинально сменил имидж перед матчем

17 июня 15:55 478 Читати українською
Бразилия – Швейцария: Неймар кардинально сменил имидж перед матчем
Неймар / фото из соцсетей

Лидер сборной Бразилии Неймар решился на смену имиджа перед стартовым для Селесао матчем ЧМ-2018 против Швейцарии.

Перед стартом сборной Бразилии на ЧМ-2018 форвард ПСЖ Неймар сменил имидж. На тренировке бразилец появился с окрашенными в светлый цвет волосами, которые немного напоминают макароны. Пользователи соцсетей не упустили возможности поиронизировать с нового стиля Неймара.

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К слову, это уже не в первый раз Неймар меняет имидж похожим образом. Несколько лет назад нападающий уже красил волосы в белый цвет.

Напомним, сегодня Бразилия стартует на ЧМ-2018 матчем против Швейцарии, который начнется в 21:00. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

ЧМ-2018 1 тур

Бразилия - Швейцария: Воскресенье 17 июня 2018

Бразилия
Матч окончен
1 : 1
Швейцария
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Теги
ЧМ 2018 Неймар Неймар Бразилия Бразилия футбольные курьёзы Бразилия - Швейцария
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