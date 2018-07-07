Бразилия – Бельгия: латиноамериканцы в четвертый раз подряд вылетают из Мундиаля из-за европейской сборной

Сборная Бразилии в течение четырех чемпионатов мира не может дойти до финала и регулярно вылетает от европейских сборных. На чемпионате мира-2018 "селесао" проиграли сборной Бельгии (1:2) на стадии 1/4 финала.

В четвертый раз подряд бразильцы покидают Мундиаль после поражения от команды из Европы, сообщает Opta Sports.

ЧМ-2018: Бельгия победила Бразилию и впервые с 1986 года вышла в полуфинал Мундиаля

Своеобразное проклятие Бразилии началось после триумфа на ЧМ-2002 в Корее и Японии. Пентакампеоны проиграли сборной Франции в 2006 году, Нидерландам – в 2010-м и Германии на домашнем турнире в 2014-м.

Напомним, что сборная Бразилии проиграла бельгийцам (1:2) в матче 1/4 финала чемпионата мира-2018. Единственный гол в составе команды Тите забил Ренато Аугусто.