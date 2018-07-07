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Бразилія – Бельгія: латиноамериканці вчетверте поспіль вилітають із Мундіалю через європейську збірну

6 липня 23:35 159 Читать на русском
Бразилія – Бельгія: латиноамериканці вчетверте поспіль вилітають із Мундіалю через європейську збірну
Збірна Бразилії / офіційний сайт ФІФА

Збірна Бразилії впродовж чотирьох чемпіонатів світу не може дійти до фіналу та регулярно вилітає від європейських збірних. На чемпіонаті світу-2018 "селесао" програли збірній Бельгії (1:2) на стадії 1/4 фіналу.

Учетверте поспіль бразильці покидають Мундіаль після поразки від команди з Європи, повідомляє Opta Sports.

ЧС-2018: Бельгія перемогла Бразилію та вперше з 1986 року вийшла до півфіналу Мундіалю

Своєрідне прокляття для Бразилії розпочалося після тріумфу на ЧС-2002 у Кореї та Японії. Пентакампеони програли збірній Франції в 2006 році, Нідерландам – у 2010-му та Німеччині на домашньому турнірі в 2014-му.

Нагадаємо, що збірна Бразилії програла бельгійцям (1:2) у матчі 1/4 фіналу чемпіонату світу-2018. Єдиний гол у складі команди Тіте забив Ренато Аугусто.

ЧС 20181/4 фіналу

Бразилія - Бельгія: П'ятниця 06 липня 2018

Бразилія
Матч завершено
1 : 2
Бельгія
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Бразилія - Бельгія Бразилія Бразилія ЧС 2018 Бельгія Бельгія
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