Бразилія – Бельгія: латиноамериканці вчетверте поспіль вилітають із Мундіалю через європейську збірну

Збірна Бразилії впродовж чотирьох чемпіонатів світу не може дійти до фіналу та регулярно вилітає від європейських збірних. На чемпіонаті світу-2018 "селесао" програли збірній Бельгії (1:2) на стадії 1/4 фіналу.

Учетверте поспіль бразильці покидають Мундіаль після поразки від команди з Європи, повідомляє Opta Sports.

ЧС-2018: Бельгія перемогла Бразилію та вперше з 1986 року вийшла до півфіналу Мундіалю

Своєрідне прокляття для Бразилії розпочалося після тріумфу на ЧС-2002 у Кореї та Японії. Пентакампеони програли збірній Франції в 2006 році, Нідерландам – у 2010-му та Німеччині на домашньому турнірі в 2014-му.

Нагадаємо, що збірна Бразилії програла бельгійцям (1:2) у матчі 1/4 фіналу чемпіонату світу-2018. Єдиний гол у складі команди Тіте забив Ренато Аугусто.