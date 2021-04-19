Руководство дортмундской Боруссии приняло окончательное решение об участии в только что созданной Европейской Суперлиге.

Председатель совета директоров "шмелей" Ханс-Йоахим Ватцке высказался относительно создания нового турнира, сообщает официальный сайт клуба.

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"Члены правления Европейской ассоциации клубов (ЕСА) собрались на виртуальную конференцию в воскресенье вечером и подтвердили, что принятое в пятницу решение правления остается в силе. Это решение означает, что клубы хотят осуществить запланированную реформу Лиги чемпионов УЕФА. Члены правления ECA тверды в своей позиции относительно отвержения планов по созданию Суперлиги", – заявил функционер.

Отдельно функционер отметил, что оба немецких клуба в ассоциации – Боруссия Д и Бавария – во время дискуссии высказывали совпадающие на 100 процентов взгляды.

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