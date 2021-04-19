"А вот и гуру PowerPoint-Суперлиги выползли из темного бара в 5 утра, опьяненные эгоизмом и отсутствием солидарности.

Аталанта и еще 2 клуба Серии А требуют дисквалифицировать Интер, Милан и Ювентус

УЕФА, европейские лиги и Ла Лига готовились – они получат достойный ответ", – написал Тебас в своем твиттере.

Напомним, что в ночь на понедельник 12 топ-клубов объявили о создании Европейской Суперлиги. Проект начали Манчестер Сити, Челси, Ливерпуль, МЮ, Арсенал, Тоттенхэм, Реал, Барселона, Атлетико, Ювентус, Интер и Милан.

Суперлига официально стартует – ЛЧ и УЕФА под угрозой, новый формат, первые 12 участников и 2 звездных бунтаря