Объявление о создании Европейской Суперлиги привело к созыву внеочередного заседания Ассоциации европейских клубов (ЕСА). Связанные с новым турниром клубы собрание проигнорировали.

12 клубов-основателей Европейской Суперлиги не изъявили желания принять участие в заседании. Об этом журналист Саймон Стоун написал в своем твиттере.

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Зато мероприятие посетили представители ПСЖ и Баварии, которых связывали с намерениями присоединиться к "отступникам". Экстренным заседанием ECA руководил гендиректор Аякса Эдвин ван дер Сар. Клубы-участники ассоциации подтвердили предварительные договоренности по реформе Лиги чемпионов с расширением участников до 36-ти и переходом на "швейцарскую" систему соревнований.

Напомним, что в ночь на понедельник 12 топ-клубов объявили о создании Европейской Суперлиги. Проект начали Манчестер Сити, Челси, Ливерпуль, МЮ, Арсенал, Тоттенхэм, Реал, Барселона, Атлетико, Ювентус, Интер и Милан.

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