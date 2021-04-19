Голова ради директорів "джмелів" Ханс-Йоахім Ватцке висловився щодо створення нового турніру, повідомляє офіційний сайт клубу.

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"Члени правління Європейської асоціації клубів (ЕСА) зібралися на віртуальну конференцію у неділю ввечері та підтвердили, що ухвалене в п'ятницю рішення правління залишається чинним. Це рішення означає, що клуби хочуть здійснити заплановану реформу Ліги чемпіонів УЄФА. Члени правління ECA тверді в своїй позиції щодо відкидання планів зі створення Суперліги", – заявив функціонер.

Окремо функціонер наголосив, що обидва німецьких клуби в асоціації – Борусія Д і Баварія – під час дискусії висловлювали погляди, що збігаються на 100 відсотків.

Суперліга Європи стартує офіційно – ЛЧ і УЄФА під загрозою, новий формат, перші 12 учасників і 2 зіркові бунтарі