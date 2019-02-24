toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Германия
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД - ЛИВЕРПУЛЬ МАНЧЕСТЕР СИТИ - ЧЕЛСИ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ДИНАМО КИЕВ

Боруссия Д – Байер: прямая трансляция

18:00 44 Читати українською
Боруссия Д – Байер: прямая трансляция
Боруссия Д – Байер: прямая трансляция

В матче 23-го тура немецкой Бундеслиги лидер дортмундская Боруссия встречается с новым Байером Петера Босса. Смотрите прямую видеотрансляцию MEGOGO на "Футбол 24".

Матч 23-го тура чемпионата Германии Боруссия Д – Байер начнется в 19:00 по киевскому времени. Прямую видеотрансляцию поединка вы можете просмотреть непосредственно в этой новости.

Екс-тренер Ярмоленка за 2 місяці в Байєрі майже зрівнявся з Гвардіолою – декілька вражаючих фактів

Германия23 турСигнал Идуна Парк (Дортмунд)

Боруссия Дортмунд - Байер: Воскресенье 24 февраля 2019

Боруссия Дортмунд

live 6'
0 : 0
Байер
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Германия Байер Байер Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд - Байер
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
час
:
23
мин
Фиорентина
21:30
Интер
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук