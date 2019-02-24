Боруссия Д – Байер: прямая трансляция

В матче 23-го тура немецкой Бундеслиги лидер дортмундская Боруссия встречается с новым Байером Петера Босса. Смотрите прямую видеотрансляцию MEGOGO на "Футбол 24".

Матч 23-го тура чемпионата Германии Боруссия Д – Байер начнется в 19:00 по киевскому времени. Прямую видеотрансляцию поединка вы можете просмотреть непосредственно в этой новости.

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