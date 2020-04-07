Бойко присоединился к челленджу Роналду – Криштиану все еще недостижим для украинцев

Голкипер Динамо Денис Бойко также не смог пройти мимо челленджа Криштиану Роналду во время карантина.

Бойко принял участие в полезном челендже от Роналду, суть которого заключается в том, чтобы сделать наибольшее количество скручиваний (упражнений для пресса) за 45 секунд.

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"Ну, что я могу сказать, пару судорожных движений и 120 раз. Конечно, до Роналду еще далеко, но будем работать над собой", – поделился Бойко видео с выполнением упражнений на своей странице в Instagram. Добавим, что Криштиану сумел сделать аж 142 скручивания за это же время.

Отметим, что Бойко подхватил эстафету у Андрея Лунина и передал ее партнерам по Динамо – Вербичу, Цыганкову и Русину.

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