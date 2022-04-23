"Конечно, ситуация сложная. Но я думаю, что сборная должна подготовиться, как бы ни развивались события.

Сборная Украины может получить новую форму перед товарищескими матчами – дизайн на стадии обсуждения

УЕФА делает очень большое дело, помогает сборной Украины. Поэтому, думаю, все будет хорошо. Футболисты не играют, какие будут товарищеские игры – не знаю, сложно сказать. Практики нет, но, я думаю, что когда сборная соберется, у нее будет время. И за счет этих игр и подготовки можно все наладить. .

Когда команда собиралась, я сказал, что хотел бы в Катар съездить, я там никогда не был. Поэтому вы, ребята, постарайтесь. Думаю, что все будет хорошо, как бы не было тяжело. С шотландскими командами сложно играть. Даже если мы пройдем Шотландию, дальше будет Уэльс, но верю, что все будет хорошо, по-другому не может быть. Мы же всегда выходим с первого места, значит здесь тоже должны бороться", – сказал Блохин в комментарии "Футбол NEWS".

Напомним, поединок против шотландцев сборная Украины проведет 1 июня.

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