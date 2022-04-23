"Звичайно, ситуація складна. Але я думаю, що збірна має підготуватись, як би не розвивалися події.

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УЄФА робить дуже велику справу, допомагає збірній України. Тому, гадаю, все буде добре. Футболісти не грають, які будуть товариські ігри – не знаю, складно сказати. Практики немає, але я думаю, що коли збірна збереться, у неї буде час. І шляхом цих ігор та підготовки можна все налагодити.

Коли команда збиралася, я сказав, що хотів би до Катару з'їздити, я там ніколи не був. Тому ви, хлопці, постарайтеся. Думаю, що все буде добре, як би не було важко. Із шотландськими командами складно грати. Навіть якщо ми пройдемо Шотландію, далі буде Уельс, але вірю, що все буде гаразд, інакше не може бути. Ми ж завжди виходимо з першого місця, тож тут теж повинні боротися", – сказав Блохін у коментарі "Футбол NEWS".

Нагадаємо, поєдинок проти шотландців збірна України проведе 1 червня.

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