Блохин хотел меня натурализовать, – экс-легионер Динамо

Бывший защитник Динамо Данило Силва имел шанс примерить "сине-желтую" футболку.

"Когда еще тренером сборной был Олег Блохин, был предметный интерес. Но на тот момент я еще не провел в Украине пять лет, поэтому и вопрос натурализации не стоял.

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В дальнейшем же, уже когда формально я мог стать украинцем, то все так и осталось на уровне разговоров – на меня никто из УАФ не выходил", – рассказал Силва для официального сайта киевлян.

Напомним, Данило защищал цвета Динамо в 2010-2017 годах.

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