"Суркис называл его "собакой", – Вукоевич выделил экс-игрока Динамо, которого не хватает киевскому клубу

Экс-хавбек Динамо Огнен Вукоевич указал киевлянам на их проблемную позицию.

"Я считаю, что Динамо сейчас нужен еще один опорник европейского уровня, который больше ориентирован на оборону, каким был я.

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Но у киевлян есть хорошие опорники, молодые. На сегодняшний день им не хватает европейского опыта, чтобы в будущем быть хорошими опорными полузащитниками. У нас есть Сидорчук, который имеет большой опыт, но он бокс-ту-бокс полузащитник, как и Шепелев.

Но я считаю, что именно полузащитника опорного плана, который мог сыграть больше на оборону, как Юссуф, например, нет. Помню как-то Игорь Суркис назвал игрока такого плана "собакой". Я считаю, что на сегодняшний день Динамо нужна такая "собачка" – №6, жесткий и европейского уровня, который может сыграть важную роль", – рассказал Вукоевич для Youtube-канала Динамо.

Напомним, нигерийский хавбек Айила Юссуф находился в структуре киевского клуба в 2003-2014 годах.

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