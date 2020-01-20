Яремчук перенес операцию на ахилле

Форвард сборной Украины Роман Яремчук был прооперирован и начинает долгий путь реабилитации.

Украинский нападающий бельгийского Гента Роман Яремчук, сегодня, 20 января, был прооперирован в Антверпене. Наш легионер, чтобы успокоить всех болельщиков, после хирургического вмешательства опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram фото из больничной палаты и подписал его классической фразой героя Арнольда Шварценеггера из фильма "Терминатор" – "I'll be back".

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Напомним, 24-летний футболист несколько недель назад получил травму и у него возникли проблемы с ахилловым сухожилием. После операции украинцу предстоит длительный процесс реабилитации. Медики прогнозируют Роману минимум 2-3 месяца на восстановление.

Напомним, Яремчук присоединился к Генту в августе 2017 года. В текущем сезоне он провел за свой клуб 30 матчей во всех турнирах, в которых забил 17 голов и отдал четыре результативные передачи.

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