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Яремчук перенес операцию на ахилле

20 января 19:55 164 Читати українською
Яремчук перенес операцию на ахилле
Роман Яремчук / Фото из открытых источников

Форвард сборной Украины Роман Яремчук был прооперирован и начинает долгий путь реабилитации.

Украинский нападающий бельгийского Гента Роман Яремчук, сегодня, 20 января, был прооперирован в Антверпене. Наш легионер, чтобы успокоить всех болельщиков, после хирургического вмешательства опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram фото из больничной палаты и подписал его классической фразой героя Арнольда Шварценеггера из фильма "Терминатор" – "I'll be back".

Гент без Яремчука: главный тренер растерян из-за травмы украинца

Напомним, 24-летний футболист несколько недель назад получил травму и у него возникли проблемы с ахилловым сухожилием. После операции украинцу предстоит длительный процесс реабилитации. Медики прогнозируют Роману минимум 2-3 месяца на восстановление.

Напомним, Яремчук присоединился к Генту в августе 2017 года. В текущем сезоне он провел за свой клуб 30 матчей во всех турнирах, в которых забил 17 голов и отдал четыре результативные передачи.

Гент подписал замену Яремчуку из системы Ред Булла – он мог побороться за место Холанда

I’ll be back

Допис, поширений Roman Yaremchuk (@r.yaremchuk)

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Теги
Украинцы за рубежом Легионерский хлеб Сборная Украины Бельгия Роман Яремчук Роман Яремчук Гент Гент Украина Украина
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