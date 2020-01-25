Безус забив переможний гол за Гент у ворота Генка – команда українців переслідує лідера

Гент з Пластуном та Безусом здобув розгромну перемогу над Генком в рамках 23-го туру чемпіонату Бельгії. Читайте звіт про матч на сайті "Футбол 24".

Чемпіонат Бельгії 2019/20, 23-й тур

Гент – Генк – 4:1

Голи: Мохаммаді, 45, Безус, 52, Оджіджа-Офіфо, 88, Ньянгбо, 90+4 – Бонгонда, 16

Генк в першому таймі відкрив рахунок в матчі, після проходу Дзуньї м'яч відлетів до Бонгонди, який без проблем переграв голкіпера. Гент відігрався перед самою перервою, після класного пасу Девіда рахунок зрівняв Мохаммаді.

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А в другій половині Безус вивів свою команду, який з лінії штрафного з льоту класно пробив у кут воріт. Наприкінці гри Гент добив суперника, голи в активі Оджіджи-Офіфо та Ньянгби. Додамо, що Безус відіграв 67 хвилин, тоді як Пластун провів на полі увесь матч.

Таким чином, Гент набрав 45 очок та наблизився до Брюгге Едуарда Соболя, який має 2 гри в запасі. Генк з 34 пунктами посідає 6 позицію.

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