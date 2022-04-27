Бензема объяснил свою дерзкую паненку в ворота Манчестер Сити
Нападающий Реала Карим Бензема признался, почему отважился мягко исполнять пенальти в матче полуфинала ЛЧ против Ман Сити (3:4).
"У меня в голове всегда одна простая мысль – ты никогда не смажешь пенальти только в том случае, если никогда не осмелишься его бить. Это психологическая уверенность, вот и все. Я очень уверен в себе, поэтому бью пенальти, получается хорошо.
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Кроме того, все вратари уже изучили мой стиль исполнения пенальти, потому стоило его изменить. Я пробил хладнокровно", – приводит слова Бензема Goal.
Добавим, что для форварда Реала это было 14 гол в рамках нынешнего розыгрыша ЛЧ – именно француз возглавляет гонку бомбардиров.
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