"У мене в голові завжди одна проста думка – ти ніколи не схибиш пенальті лише тоді, якщо ніколи не наважишся його бити. Це психологічна впевненість, от і все. Я дуже впевнений у собі, тому б'ю пенальті, виходить добре.

Манчестер Сіті – Реал – 4:3 – відео голів і огляд матчу – Зінченко за крок до фіналу ЛЧ

Крім того, усі воротарі вже вивчили мій стиль виконання пенальті, тому варто було його змінити. Я пробив холоднокровно", – наводить слова Бензема Goal.

Додамо, що для форварда Реала це був 14 гол в рамках нинішнього розіграшу ЛЧ – саме француз очолює перегони бомбардирів.

Ман Сіті переміг Реал у фантастичній перестрілці з сімома голами – Зінченко та Бензема стали героями битви за фінал ЛЧ